VfB steht dicht vor dem Matchball VfB steht dicht vor dem Matchball

Mensur Pjetrovic erzielte in Zons das wichtige 1:0 für seinen VfB. Die Baverter haben beste Karten, am letzten Spieltag den Landesliga-Aufstieg endgültig klarzumachen. Foto: KURT KOSLER

Solingen Das 3:0 (1:0) beim FC Zons macht es möglich. Ein Erfolg gegen die SG Benrath-Hassels würde für den VfB Solingen den Aufstieg in die Fußball-Landesliga bedeuten.

Der VfB Solingen hat die vorletzte und sehr unangenehme Hürde auf dem Weg zur Bezirksliga-Meisterschaft und damit zum Landesliga-Aufstieg genommen. Das Spiel beim FC Zons, der mit allen Mitteln um den Klassenerhalt kämpft und VfB-Verfolger Eller zuletzt ein 0:0 abtrotzte, war spätestens nach 80 Minuten entschieden. Da erzielten die Baverter das entscheidende 2:0, das durchaus schon hätte früher fallen können. Am Ende wurde ein 3:0-Erfolg notiert.

Auch wenn Zons den wieder genesenen VfB-Stammkeeper Florian Kölmel bis dahin nur einmal zum Eingreifen genötigt hatte: Die VfB-Spieler wusste ganz genau, dass eine knappe 1:0-Führung auch gegen einen limitierten Gegner gefährlich war. „Männer, wir müssen mehr tun, sonst geht das nicht gut“, verlieh Mehmet Karakus diesem Wissen nach rund einer Stunde lautstark Ausdruck. Insbesondere rund um den Führungstreffer hatte es der VfB versäumt, den Hausherren in Zons den K.o. zu versetzen. Denn das, was sich Mensur Pjetrovic nach 38 Minuten bot, und was der Offensivakteur zum satten 1:0 aus 18 Metern nutzte, genossen auch seine Kameraden: eine Menge Platz, wenn denn einmal der erste Riegel der Gastgeber abgeschüttelt war.