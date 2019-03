Straßenverkehr: Verzögerung bei Baustelle „Eselsweg“

Am Mittwoch war das große Umleitungsschild vor der Gabelung Aufderhöher Straße / Höhscheider Weg umgedreht. Ab Donnerstag ist das Rechtsabbiegen in Richtung Ohligs aber definitiv nicht mehr möglich. Foto: Martin Oberpriller

Aufderhöhe Ab dem heutigen Donnerstag sollen die Umleitungen im Westen der Stadt gelten.

Viele Autofahrer auf dem Weg zur Autobahn A 3 dürften es wohl als eine Verlängerung der Galgenfrist empfunden haben. Denn entgegen der ursprünglichen Ankündigung der Stadt, am Mittwochmorgen mit den Arbeiten an der zukünftigen Großbaustelle Höhscheider Weg anzufangen, tat sich zunächst einmal nichts. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben – was zur Folge hat, dass die Bauarbeiter nun am heutigen Donnerstag beginnen sollen.