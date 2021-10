Verdacht des versuchten Mordes : Unbekannte werfen Brandsatz auf Balkon in Solingen

Unbekannte werfen Brandsatz auf Balkon in Solingen

Solingen Mitten in der Nacht wird ein Brandsatz auf einen Balkon in Solingen geworfen. Die Mieterin kann das Feuer löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes und bittet Zeugen, sich zu melden.

In der Nacht zu Mittwoch warf ein unbekannter Täter einen Brandsatz – offenbar ein Molotowcocktail – auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schwertstraße nahe der Korkenziehertrasse. Die 48-jährige Mieterin befand sich in der Wohnung, als sie gegen 2 Uhr bemerkte, wie ein Glasbehältnis mit einer brennenden Flüssigkeit auf ihren Balkon flog. Sie löschte das Feuer und informierte die Polizei. Die Frau verletzte sich leicht, es entstand kein Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen versuchten Mordes.