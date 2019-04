Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte“ : Verschuldete Städte fordern in Berlin finanzielle Hilfe

Verschuldete Städte fordern in Berlin finanzielle Hilfe

Solingen Einmal mehr fordert das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ jetzt in Berlin eine finanzielle Hilfe zum Neustart.

Auch Solingen ist in diesem Bündnis seit Jahren vertreten. Stadtkämmerer Ralf Weeke will in Berlin im Rahmen des Finanzausschusses des Städtetages ein Gespräch mit den beiden kommunalpolitischen Sprechern der CDU- und SPD-Bundestagsfraktion. Zuvor haben die Sprecher des Aktionsbündnisses Gelegenheit, vor der Bundespressekonferenz ihre Anliegen vorzutragen.