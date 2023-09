Großeinsatz am Rande des Solinger Zöpkkesmarktes Verpuffung in Wohnhaus – Polizei lässt Kirchplatz räumen

Aufregung am Sonntagnachmittag in der Innenstadt: Nachdem es in einem Wohnhaus am Kirchplatz zu einer Explosion gekommen ist, sind Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt und haben den Platz evakuiert, auf dem zum Zeitpunkt des Alarms noch der traditionelle Solinger Zöppkesmarkt in Gang gewesen ist.