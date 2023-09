Großeinsatz am Rande des Solinger Zöpkkesmarktes Verpuffung könnte sich als platzender Reifen entpuppen

Am Sonntagnachmittag war zunächst von einer Explosion in einem Wohnhaus am Kirchplatz in der Solinger Innenstadt die Rede gewesen. Daraufhin hatten Polizei und Feuerwehr den Platz evakuiert, auf dem zum Zeitpunkt des Alarms noch der traditionelle Solinger Zöppkesmarkt in Gang gewesen war. Die Räumung erfolgte problemlos, der Zöppkesmarkt konnte jenseits des Kirchplatzes ungestört weitergehen.