Vermisstensuche in Solingen Polizei sucht 14-jährige Josephine-Marie

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, besteht die Möglichkeit, dass Josephine-Marie sich in Solingen oder in Remscheid aufhalten könnte. Das Mädchen ist circa 160 cm groß und hat lange, braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine weiße Jacke der Marke „Tommy Hilfiger“ und auffällige, pinkfarbene Schuhe der Marke „Nike“. Zudem führte sie eine schwarze Handtasche mit sich.