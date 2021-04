Stadtentwicklung in Solingen : Stadt sucht Mieter für Innenstadt

Solingen Ab sofort steht ein Anmietungsfonds zur Verfügung, der die City beleben soll. Dieser soll der Stadt die Möglichkeit geben, leerstehende Ladenlokale mit einer Fläche von bis zu 300 Quadratmetern für maximal zwei Jahre anzumieten.

Das jedoch soll nicht so bleiben. Zum einen besteht nach wie vor die Hoffnung, dass in einigen Wochen das normale Leben auch in die City zurückkehrt. Und zum anderen will die Stadt jetzt damit beginnen, aktiv für neue Vermietungen zu sorgen, indem der Stadtdienst Stadtentwicklungsplanung zusammen mit dem Innenstadtmanagement versucht, Immobilieneigentümer sowie potenzielle Mieter zusammenzubringen.