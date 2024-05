Autofahrer soll andere Verkehrsteilnehmer beleidigt haben Verkehrsstreit an roter Ampel in Solingen endet mit Verwarnung

Dort war in der Dämmerung die Frau in ihrem Dacia Dokker unterwegs, der Freund auf dem Beifahrersitz. Sie habe ihr Auto vor einer roten Ampel „vorausschauend ausrollen lassen“, was der Angeklagte zum Anlass genommen haben soll, sie rasant zu überholen und vor ihr einzuscheren. Dabei habe der 42-Jährige auch noch gehupt und dann, als man nach links in die Hildener Straße abgebogen sei, den besagten Finger ausgesteckt. „Wir haben überlegt, was wir falsch gemacht haben und womit wir so etwas verdient haben“, war nun vom Freund der Dacia-Fahrerin zu hören. Sie hätten sich doch lediglich gesetzestreu verhalten – und dann so etwas, so der Mann.