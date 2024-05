Volker Wissing und Oliver Krischer in Solingen Minister feiern den Batterie-Obus

„Die letzten 20 Prozent sind immer das Schwierigste“, weiß Stadtwerke-Geschäftsführer Leif Reitis. Aber auf der Zielgeraden darf Solingen weiter Schützenhilfe von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer erwarten. Beide waren am Dienstagvormittag nach Ohligs gekommen, um den Siegeszug der Batterie-Oberleitungsbusse (BOB) und den Abschluss eines Forschungsprojekts zu feiern. Seit Januar fahren auch auf den Linien 691 und 694 derartige Busse, die nicht überall eine Oberleitung brauchen. Damit hat die Elektromobilität laut den Stadtwerken inzwischen einen Anteil von 76 Prozent am öffentlichen Personennahverkehr in der Klingenstadt.