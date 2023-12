Verkehrsbehinderungen in Solingen möglich Bauarbeiten an der Lützowstraße

Solingen · Die Stadt kündigt Baustellen in der Lützowstraße an. Es muss an Telefonkabeln gearbeitet werden. Nicht nur für Autofahrer, auch für Fußgänger entstehen Behinderungen.

07.12.2023 , 17:04 Uhr

Im gesamten Baustellenbereich gilt Tempo 30 (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Am Samstag, 9. Dezember, kommt es auf der Lützowstraße zwischen Dycker Straße/Obenketzberg zu Verkehrsbehinderungen. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Auf dem Gehweg werden mehrere Baustellen eingerichtet, um an Telefonkabeln zu arbeiten. In Höhe von Hausnummer 146 wird zudem die Fahrbahn für rund vier Stunden verengt. Der Verkehr kann einspurig fließen. Im gesamten Baustellenbereich gilt Tempo 30, die Vorfahrtsregelung an der Oberen Holzstraße wird vorübergehend geändert. Wer zu Fuß unterwegs ist, wird über einen Notgehweg an der Baustelle vorbei geführt. Im einspurigen Fahrbahnabschnitt werden Verkehrsposten eingesetzt. Gearbeitet wird an einem Samstag, wenn die Verkehrsbelastung geringer ist und vor allem der Hol- und Bringverkehr zur Grundschule entfällt.

(arue)