Grünschnittarbeiten am Wochenende Generalprobe für Großsperrungen an der Solinger A 3-Anschlussstelle

Die Vorplanungen zogen sich über mehr als ein Jahr. Und dementsprechend gespannt blicken die Verantwortlichen bei der Autobahn GmbH des Bundes nun dem kommenden Wochenende entgegen. Dann wird nämlich der Solinger Anschluss zur Autobahn 3 in Wiescheid an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für jeweils mehrere Stunden gesperrt werden (siehe Info), sodass die Autofahrer eine Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath an der A 542 nehmen müssen, wenn in sie in Richtung Frankfurt beziehungsweise in Richtung Oberhausen fahren wollen.