Verkehr in Solingen Fahrgastbeirat macht Tempo

Einstimmig hat der Beirat in seiner vergangenen Sitzung eine neue Geschäftsordnung beschlossen. Neu ist unter anderem, dass jetzt auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Wuppertal-Solingen-Remscheid in dem Beirat vertreten sein wird. „Die IHK, die sich intern im Rahmen einer AG Mobilität bereits auf den Weg gemacht hat, fehlte bisher, ist aber ein wichtiger Partner insbesondere im Hinblick auf Fragen der Anbindung von großen Arbeitgeber in der Stadt“, erläutert Kröck.