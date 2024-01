Sechs verkaufsoffene Sonntage für 2024 geplant Verkaufssonntage in Solingen – Ohligs läuft der City den Rang ab

Solingen · In diesem Jahr soll es in der Klingenstadt sechs Verkaufssonntage geben, allein vier davon in Ohligs. Das größte Fest mit offenen Geschäften steigt aber zur 650-Jahr-Feier in Mitte.

11.01.2024 , 06:00 Uhr

Das Frühlingserwachen in Ohligs (wie hier im Jahr 2020) steht schon seit etlichen Jahren auf der Liste jener Veranstaltungen, zu denen es parallel verkaufsoffene Sonntage in Solingen gibt. Foto: Peter Meuter (pm)