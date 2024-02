Mann fuhr unter Drogen Verfolgungsfahrt durch Solinger Innenstadt

Wie Augenzeugen später berichteten, hatte die Besatzung eines Streifenwagens den Ford des Mannes gegen Mitternacht zunächst lediglich einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Doch als die Beamten signalisierten, der Fahrer solle anhalten, gab dieser plötzlich Gas und raste in dem Wagen mit polnischen Kennzeichen davon. Der Fahrer befuhr dabei die Blumenstraße bergauf in Richtung der Kölner Straße, ehe er in Höhe des Stammweges gegen die besagte Mauer schleuderte und seinen Fluchtwagen aufgrund eines Schadens am linken Reifen des Autos anhalten musste.