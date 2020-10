Verein Solinger Künstler : Erste Einblicke ins „SK Labor 2020“

Solingen Der Verein Solinger Künstler stellt sein aktuelles Projekt zum Quartier Wald vor – eine Outdoor- und Online-Ausstellung.

Das Kunst-Labor gibt den Mitgliedern des Vereins Solinger Künstler Gele­genheit, experimentell neue Wege zu erproben und an ungewöhnlichen oder besonderen Orten, in immer neuen Konstellationen gemeinsam zu arbeiten. Mitte November startet ein experi­men­telles künstlerisches Pro­jekt von neun Künstlern, die Kunst vor Ort – im Stadtteil Wald – er­lebbar machen wollen.

Ausstellung „SK-Labor 2020: Quartier Wald – erste Einblicke “ wird am 11. Oktober um 15 Uhr in der Galerie SK, Alexander-Coppel-Str. 44 eröffnet.

So unter­schiedlich die Themen­schwer­punkte sind, so typisch für die experi­men­telle Arbeitsweise des SK-Labors ist der Versuch, Sparten­ übergreifend gemeinsam künstleri­sche Arbeiten zu schaffen und durch den kollegialen Austausch neue In­spi­rationsquellen zu erschließen. Jede einzelne Position zeugt von interessanten Auseinander­setzungen mit dem Stadtteil Wald, was die Vorpräsentation in der Galerie SK sehenswert macht.

Das ent­scheidend Neue des Kunst-Labors 2020 ist jedoch die geplante Präsen­tation vor Ort. In diesem Jahr ex­pe­ri­­men­tieren die Künstler auch mit der Form der Kunst­vermittlung. Geplant ist ein vorrangig digitales Kunsterlebnis, individuell abrufbar im Zentrum von Wald. An zehn Laternen entlang der Friedrich-Ebert-Straße und um den Rundling werden Tafeln mit je einem Titelmotiv und QR-Codes ange­bracht, über die Interessierte die künst­lerischen Ergebnisse abrufen können – individuell, jederzeit, nur mit Hilfe des Handys.

Das klingt Corona kon­form: Kunstgenuss aus­schließlich im Außenbereich unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Doch das war in die­sem Fall nicht die treibende Kraft, denn Organisation und Vorbereitung des Projekts starteten bereits Anfang 2019: digitale Präsentation also nicht als Notlösung, sondern als zukunfts­weisende Form der Realisierung und Verbreitung künst­lerischer Ideen. „Wir wollen die Walder Bevölkerung direkt erreichen, keine musealen Schwellenängste aufbauen, unmittel­bar vor Ort präsent sein“, erläutert Manuela Stein die Grundidee.

Mitte November wird die Outdoor- und Online-Ausstellung in Koope­ra­tion mit der Stadt Solingen im Rahmen von „Smart City“ in Wald durch Oberbürgermeister Tim Kurz­bach eröffnet. Für die Einbindung des Projekts in die Solingen-App sorgt solingen.digital. Das Projekt ist so kon­zipiert, dass Art und Umfang im Laufe auch des kommenden Jahres 2021 weiter wachsen sollen. Neue künstlerische Ideen und weitere Künst­ler können die derzeitige Kerngruppe und ihre Arbeiten ergänzen und den Blick auf Wald so kontinuierlich erweitern.