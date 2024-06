„Wir in der Hasseldelle“ erstattet Anzeige Verein beklagt Hakenkreuz-Schmierereien in Solinger Großsiedlung

Nach Angaben des Vereins „Wir in der Hasseldelle“ sind in der zurückliegenden Zeit im Bereich der aus den 1970er Jahren stammenden Großsiedlung Hasseldelle am östlichen Stadtrand von Solingen immer wieder rechtsextremistische Schmierereien aufgetaucht – weswegen die Verantwortlichen des Quartiervereins mittlerweile Alarm schlagen, um auf diese Weise auf das zuletzt offensichtlich verstärkt auftretende Problem aufmerksam zu machen.