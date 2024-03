Arbeitskampf im Nahverkehr Verdi kündigt neue Streiks in Solingen für nächste Woche an

Verdi will so vor der nächsten Tarifverhandlung am 20. März einmal mehr den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert vor allem arbeitszeittechnische Verbesserungen. Durch die „frühe Ankündigung“ wolle man für „Planbarkeit sorgen, damit sich die Menschen auf die Ausfälle einstellen können“, so Verdi am Freitag.