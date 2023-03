Arbeitsniederlegungen in Solingen Verdi kündigt nächste Streikwelle an

Die soziale Arbeit sei mit einem Frauenanteil von rund 83 Prozent der Beschäftigten eine Branche, in der überwiegend weibliche Arbeitnehmer arbeiten – etwa in Kitas, Jugendämtern und Beratungsstellen. Dabei seien die Arbeitsbedingungen häufig prekär. Ob in Teilzeit oder als befristet Beschäftigte spürten gerade Frauen die Folgen der aktuellen Krisen. Und zudem mangele es oft an finanzieller Anerkennung für die Arbeit in den sozialen Berufen, so die Gewerkschaft, die in der aktuellen Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus in Höhe von 500 Euro monatlich fordert.