Beratung der Verbraucherzentrale NRW in Solingen Wenn kleine Beträge zu großen Schwierigkeiten führen

Aufklärung tut aber Not – zumal, so Britta Masuch, „das Schuldenmachen zunimmt“. Präventionsangebote werden von daher von den Verbraucherschützern am Werwolf auch von der Schuldnerberatung geleistet. Am Dienstag beispielsweise war Britta Masuch im Schulzentrum Vogelsang – im Rahmen der Aktionswoche gab es drei Veranstaltungen für Schüler ab 16 Jahren zum Thema „Kaufe heute, zahle später“. Masuch: „Wir informieren in jeder Schule, die interessiert ist.“