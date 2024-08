Brauchtum in Solingen Verbot des Hahneköppens – Landesamt beweist Arroganz von Amts wegen

Es wird an den Verantwortlichen beim nordrhein-westfälischen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zwar einfach nur abperlen, aber soll an dieser Stelle doch noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Aus der am Freitag verkündeten Entscheidung des Amtes, die Tradition des Hahneköppens zu verbieten, spricht nicht nur eine Arroganz und Nichtachtung gegenüber in hiesigen Gefilden über Jahrhunderte hinweg gewachsenen Strukturen, sondern überdies eine bürokratische Engstirnigkeit, die für die Zukunft von dieser Seite nichts Gutes erwarten lässt.