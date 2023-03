Veranstaltungen in Solingen Von Schatzsuche bis Open Air-Konzert

Auch musikalische Akzente setzt das Jahresprogramm erneut. Erstmals wird es in diesem Jahr ein „Bergfriedkonzert“ geben: Das Irish-Folk-Duo „Tone Fish“ ist am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr zu Gast. Zudem lädt der Schlossbauverein wieder zu großen Open Air-Konzerten ein: Am Freitag, 9. Juni, ab 19.30 Uhr tritt erneut die Kölschrock-Band „Kasalla“ auf dem Schlossparkplatz auf. Die Karten sind laut Nadine Neuschäfer begehrt. Wer Interesse hat, sollte sich also beeilen. Am 10. Juni wiederum ist zur gleichen Uhrzeit und an gleicher Stelle die Bon-Jovi-Tribute-Band „Bounce“ zu hören.