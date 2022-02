Korkenziehertrasse in Solingen : Bauarbeiten an der Veloroute im Endspurt

Die Arbeiten an der Korkenziehertrasse für die Veloroute gehen in die letzte Phase. Foto: Peter Meuter

Solingen Drei Querungen an der Trasse werden umgebaut. Demnächst sollen Radfahrende und Füßgänger dort Vorfahrt haben. Für die Arbeiten werden Straßen gesperrt.

Die Arbeiten an der Veloroute gehen in die letzte Phase. Wie die Stadt mitteilt, stehe als letzte bauliche Maßnahme der Umbau von drei Querungen im Bereich der Korkenziehertrasse an. Konkret gehe es um die Übergänge an der Fuhrstraße, der Dahler Straße und am Nümmener Feld. Nach Abschluss der Arbeiten werde der Verkehr an den Kreuzungen neu geregelt: Wer zu Fuß oder mit dem Rad auf der Trasse unterwegs ist, bekommt Vorfahrt. Der Verkehr auf den Straßen muss derweil stoppen.

Die „Veloroute Düsseldorf – Hilden – Solingen – Wuppertal“ ist ein vom Bundesumweltministerium gefördertes Projekt. Die Route, die über vorhandene Radwege und Straßen verläuft, nutzt auch ein Teilstück der Solinger Korkenziehertrasse, die zuletzt zu diesem Zweck umgebaut wurde. Die Arbeiten an den drei Querungen seien nun der „letzte wichtige Baustein“ in dem Vorhaben, wie die Stadt mitteilt. Die Integration der Trasse in das Projekt und die Vorfahrt der Radfahrer und Fußgänger an den genannten Übergängen seien wichtig, um die Förderziele zu erreichen, so die Stadt. Es gehe darum, den Radverkehr in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. „Die Veloroute schafft eine Radwege-Verbindung von neuer Qualität“, sagt Solingens Verkehrs- und Umweltdezernent Andreas Budde. „Dort, wo sie die Korkenziehertrasse nutzt, teilen sich diejenigen, die mit dem Rad unterwegs sind, den Weg mit den Fußgängern. Ich bin überzeugt davon, dass das gut machbar ist, wenn jeder Rücksicht auf die anderen nimmt.“

Laut Angaben der Stadt haben die Arbeiten an der Fuhrstraße bereits begonnen. Zunächst werden dabei die beiden Bushaltestellen der Linie 693 barrierefrei umgestaltet. Derzeit werde an der Haltestelle in Fahrtrichtung Graf-Wilhelm-Platz gearbeitet, die gegenüberliegende Seite folge danach, so die Stadt. Abgeschlossen werden soll der Umbau der Bushaltestellen voraussichtlich Anfang April, in der 13. Kalenderwoche. Bis dahin sei die Fuhrstraße verengt und auch auf der Korkenziehertrasse komme es zu Einschränkungen. So weist die Stadt darauf hin, dass Radfahrende während der Arbeiten an der Straßenquerung absteigen müssen. Sperrungen solle es jedoch nicht geben.

Anders bei den Arbeiten am Nümmener Feld und der Dahler Straße, die am heutigen Mittwoch beginnen. Der Plan sehe laut Angaben der Stadt zunächst vor, einen Notgehweg auf der Korkenziehertrasse anzulegen, damit Fußgänger und Radfahrer weiter passieren können. Danach werden die beiden Straßen zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Für die Dahler Straße sei eine Vollsperrung für den morgigen Donnerstag sowie vom 8. bis voraussichtlich 25. März angesetzt. Die Straße Nümmener Feld wiederum werde vom morgigen Donnerstag bis zum 5. März voll gesperrt. Eine Umleitung solle ausgeschildert werden, so die Stadt. Die Arbeiten an beiden Querungen sollen etwa Anfang April abgeschlossen sein.

Für die drei Querungen seien der Stadt zufolge einige Veränderungen vorgesehen, um die neue Situation sicher und eindeutig zu gestalten. So werden die Schranken und Bordsteine an der Trasse am Übergang zu den drei Straßen entfernt. Für Blinde und Sehbehinderte werden außerdem Bodenmarkierungen angelegt. Außerdem wolle man die Sicht auf die Trasse und die dann bevorrechtigten Fußgänger und Radfahrer verbessern und den Trassenverlauf über die Straßen hinweg als rote Furt markieren. Zudem solle an der Fuhrstraße eine Tempo-30-Beschränkung eingerichtet werden.

