Unwetter in Solingen : Feuerwehr muss Baugrube sichern

Foto: dpa/Sascha Rixkens 6 Bilder Vollgelaufene Keller und überspülte Straßen - Unwetter ziehen über NRW

Solingen Der starke Regen am Dienstagabend hat auch in Solingen für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Aus überfüllten Baugruben drang Wasser in ein angrenzendes Haus ein.

Aus der Baustelle für einen Kanalanschluss an der Steinendorfer Straße drang Regenwasser in den Keller eines angrenzenden Hauses ein. Um kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Die Einsatzkräfte setzten mehrere Tauchpumpen ein, um die gefluteten Baugruben zu leeren und das Nachdrücken des Wasser in das Haus zu verringern. Die Außenwand des Gebäudes wurde zudem mit Sandsäcken gesichert.

Viel schlimmer traf es beispielsweise Krefeld. Am Mittwochmorgen sind auch Einsatzkräfte aus Solingen zur überörtlichen Hilfe dorthin ausgerückt.

(red)