Ticket-App „mobil.nrw“ : Die Kniffe im Tarif-Dschungel

Die seit dieser Woche verfügbare App „mobil.nrw“ der Bahn zeigt Fahrpläne (wie auf dem Bild für Langenfeld) und Tickets aller vier Verkehrsverbünde in NRW an. Allerdings gibt es bei Fahrten über die Verbundgrenzen zwischen VRR und VRS eine teils kuriose Preisgestaltung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Solingen Nach der neuen Bahn-App „mobil.nrw“ geht es etwa von Düsseldorf oder Wuppertal aus billiger nach Opladen als nach Solingen.

Die Idee klingt eigentlich schlüssig und kundenfreundlich: Wer mit Bahn oder Bus in einen angrenzenden Verkehrsverbund reisen und das Ticket auf seinem Smartphone lösen will, musste bislang mehrere Apps installieren. Damit ist nun Schluss: Die Deutsche Bahn stellte zur Vereinfachung ihren DB-NRW-Navigator zur Verfügung.

Doch diese neue App „mobil.nrw“ zeigt kuriose Preise an, wie Bahnkunden festgestellt haben, die mit den Kniffen des Tarif-Sschungels vertraut sind. Ein Beispiel: Von Düsseldorf aus ist es günstiger, ein Handyticket nach Opladen zu lösen als nur nach Solingen – obwohl der Hauptbahnhof in Ohligs auf derselben Strecke und ohne weiteren Umstieg näher an Düsseldorf liegt. Und das liegt am Übertritt zwischen den beiden Verkehrsverbünden Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS).