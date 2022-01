Unterrichtsausfall in Solingen : Die Zukunft ist für die Schulpolitik wichtiger als die Vergangenheit

Die Grundschule Bünkenberg-Widdert führt die Liste der höchsten Unterrichtsausfälle in Solingen an. Foto: Peter Meuter

Meinung Solingen Die SPD kritisiert zurecht – obwohl sie selbst nicht unschuldig an den ­Zuständen an den Schulen ist.

Der Unterrichtsausfall an Solinger Grundschulen ist hoch. Zu hoch nach Ansicht der Solinger SPD-Landtagsabgeordneten Marina Dobbert. Damit liegt sie richtig. Gerade im Grundschulalter ist die Bildung für Kinder wichtig und sollte nicht zu kurz kommen. Das belegen auch Studien und Experten-Meinungen aus den vergangenen Jahren, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass zahlreiche Kinder die Grundschule mit Schreib- und Lesedefiziten beenden. Zuletzt hatte vor rund einem Monat die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz erneut darauf aufmerksam gemacht.

Der Unterrichtsausfall sollte reduziert werden – in allen Schulformen. Die Quote des Ausfalls liegt in Solinger Grundschulen besonders hoch, wie aus Angaben der NRW-Landesregierung hervorgeht. Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 lag der Ausfall bei bis zu 8,3 Prozent. Und das vor der Corona-Pandemie.

Allerdings darf bei aller Kritik an den Ausfällen seitens der SPD nicht vergessen werden, dass die Partei vor 2017 selbst Regierungspartei im Land gewesen ist. Versäumnisse in der Schulpolitik sind nicht erst erfolgt, seit das Ministerium in FDP-Hand liegt. Die Ursachen liegen auch weiter in der Vergangenheit. Wie Marina Dobbert erklärte, möchte die SPD die Schulpolitik zum Wahlkampfthema vor der Landtagswahl im Mai machen. Dabei sollte die Partei aufpassen, dass ihr das Thema aufgrund ihrer eigenen früheren Verantwortung nicht auf die Füße fällt.