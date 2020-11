Unterricht in Corona-Zeiten : Land kippt Solinger Schul-Modell

Wie vor den Sommerferien soll der Unterricht nach Ansicht des NRW-Ministerium auch in Solingen weiterhin komplett vor Ort in den Schulen durchgeführt werden. Foto: Peter Meuter

Update Solingen Solingen plant angesichts hoher Infektionszahlen, ab Mittwoch die Hälfte der Schüler in der Stadt online zu unterrichten. Doch vom Land gibt es zunächst einmal keine Zustimmung.

Die Schüler der weiterführenden Schulen in Solingen werden am Mittwoch wohl doch in ihrer Gesamtheit im Unterricht erscheinen. Denn nachdem die Stadt am Freitag ein Solinger Modell vorgestellt hat, das eine teilweise Rückkehr zum Zuhause-Lernen vorsieht, hat das NRW-Schulministerium nach Informationen unserer Redaktion diesen Plänen nun eine Absage erteilt.