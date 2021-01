Unternehmer aus Solingen : „Hannes“ Dinnebier ist gestorben

Solingen Der Licht-Designer Johannes Dinnebier ist vor einer guten Woche kurz vor seinem 94. Geburtstag gestorben. Der Gründer der Dinnebier Licht GmbH hinterlässt fünf Kinder und zehn Enkel.

Der Solinger Unternehmer Johannes Dinnebier ist in der vergangen Woche gestorben. Wie der geschäftsführender Gesellschafter Daniel Klages am Montag mitteilt, starb er am 17. Januar kurz vor seinem 94. Geburtstag. Der Gründer der Dinnebier Licht GmbH hinterlässt fünf Kinder und zehn Enkel.