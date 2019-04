Unternehmen aus Solingen : Elektro-Fahrzeuge nehmen Fahrt auf

Das Unternehmen von Horst Gabriel stellt an der Brüderstraße in Wald auch Dichtungen für Druckregler für die Benzinzufuhr her. Foto: Uwe Vetter

Solingen In rund sechs Jahren wird laut Horst Gabriel die Elektromobilität viel Schwung gewinnen. Automobilzulieferer müssen sich deshalb schon jetzt umstellen. Die Ernst Ludwig Emde GmbH hat die Zukunft schon jetzt im Blick.

Automobilzulieferer müssen sich auf absehbare Zeit umstellen. Denn gewinnt die Elektromobilität mehr und mehr an Fahrt, müssen die Hersteller beziehungsweise Zulieferer von Zubehörteile im besten Fall ihre Teile umstellen. Teile, die auch in Elektro-Autos benötigt werden. „Die Phase der Umstellung dauert voraussichtlich sechs Jahre – bis 2025“, sagt Horst Gabriel, „in dieser Zeit werden die Automobilkonzerne vom Benziner und Diesel auf E-Fahrzeuge ihre Fertigungen umgestellt haben“.

Automobilzulieferer für die aufwendige Motorentechnik oder Tanksysteme für Benzin oder Diesel haben dagegen schlechtere Zukunftsaussichten. Denn diese Teile fallen beim Elektroauto nicht mehr an – die Fertigung eines Elektromotor ist weniger aufwendig und benötigt auch weniger Arbeitskräfte. „Fachkräfte beispielsweise aus der Motorentechnik werden aber in anderen technischen Bereichen gut unterkommen. Dort werden sie mit Kusshand übernommen“, glaubt Horst Gabriel. Er geht davon aus, dsass etwa 100.000 Mitarbeiter allein im Segment Motorentechnik/Tanksysteme ihren Job verlieren könnten. Für Karosseriebauer oder Oberflächenspezialisten wird sich nach Einschätzung des Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes nicht viel ändern. „Und Autositze werden auch weiter gebraucht.“

Dass die Elektromobilität in weniger Jahren durchstartet, das liegt auch an immer besseren Batterien. „Es gibt schon jetzt Systeme mit einer Reichweite von 2000 Kilometern. Die sind zurzeit aber noch nicht serienreif“, schränkt Horst Gabriel ein. In drei Jahren, so seine Einschätzung, wird dies aber der Fall sein. „Dann benötigt man aber auch eine gute Infrastruktur an Ladestationen.“