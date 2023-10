Vandalismusschäden wurden beseitigt Unterführung Goerdelerstraße / Florastraße in Solinger City wieder geöffnet

Solingen · Die Stadt Solingen hat den Tunnel in der Innenstadt wieder freigegeben. Am Dienstag war die Unterführung an der Goerdelerstraße zwischenzeitlich geschlossen worden, nachdem Vandalen randaliert hatten.

17.10.2023, 17:24 Uhr

Unbekannte hatten die Leuchten in der Unterführung Goerdelerstraße zerstört. Foto: Stadt Solingen

Fußgänger, die in der Solinger Innenstadt unterwegs sind, können ab sofort wieder die Unterführung Goerdelerstraße in Richtung Florastraße benutzen. Denn wie die Stadt am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat, haben Mitarbeiter der Technischen Betriebe Solingen die Schäden, die Anfang der Woche durch Vandalen verursacht worden sind, inzwischen repariert. Die Randalierer hatten am Dienstag sämtliche Leuchten in dem Tunnel zerstört. Aus diesem Grund war zunächst keine ausreichende Beleuchtung für den Durchgang mehr vorhanden gewesen. Und außerdem bestand aufgrund der zahlreichen Beschädigungen auch kein ausreichender Berührungsschutz mehr. Zuerst war die Stadt davon ausgegangen, die Sperrung werde länger dauern, da Ersatzteile bestellt werden mussten. Die Wiederbeschaffung nahm dann aber nicht so viel Zeit in Anspruch, wie Anfang der Woche noch vermutet.

(or)