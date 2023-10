Unbekannte zerschlagen Leuchten Unterführung Goerdelerstraße / Florastraße wegen Vandalismus gesperrt

Solingen · Die Stadt Solingen hat den Tunnel in der Innenstadt am Dienstagnachmittag gesperrt. Der Grund: Vandalen hatten zuvor in der Unterführung an der Goerdelerstraße gewütet.

17.10.2023, 17:24 Uhr

Unbekannte haben die Leuchten in der Unterführung Goerdelerstraße zerstört. Foto: Stadt Solingen

Fußgänger, die in der Solinger Innenstadt unterwegs sind, müssen auf absehbare Zeit auf den Tunnel unter der Goerdelerstraße verzichten. Denn wie die Stadt am frühen Dienstagabend mitgeteilt hat, bleibt die Unterführung aufgrund von Vandalismus bis auf Weiteres gesperrt. „Alle Leuchten sowie die Türe der Schaltstelle wurden stark beschädigt“, zog ein Rathaussprecher eine erste Bilanz zu den entstandenen Schäden. Aus diesem Grund sei nun keine ausreichende Beleuchtung für den Durchgang mehr vorhanden. Und außerdem bestehe aufgrund der zahlreichen Beschädigungen auch kein ausreichender Berührungsschutz mehr, gab der Sprecher bekannt. Wann der Tunnel, der unter der Goerdelerstraße zur Florastraße führt, wieder von Fußgängern benutzt werden kann, ist ungewiss. Denn nach Auskunft aus dem Rathaus sind zur Beseitigung der Schäden Ersatzteile notwendig. Und für diese gebe es gegebenenfalls lange Lieferzeiten, sagte der Sprecher der Stadt.

(or)