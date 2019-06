Busverkehr : Stadt strebt Direktverbindung von Oberburg nach Mitte an

Stadt strebt Direktverbindung von Oberburg nach Mitte an

Burg / Mitte Damit würde das viel kritisierte Umsteigen an der Krahenhöhe wegfallen. Regelung soll Anfang 2020 eingeführt werden. Später wäre sogar eine Verlängerung bis Oberburg denkbar.

Noch ist es Zukunftsmusik. Aber geht es nach den Planern im Rathaus und bei den Stadtwerken, könnte Oberburg mittel- bis langfristig einen direkten Anschluss an den Bahnhof Mitte und ans überörtliche ÖPNV-Netz erhalten. Das wird aus einer Mitteilung der Verwaltung für die Sitzungen der Bezirksvertretung Burg / Höhscheid am Donnerstag sowie des Planungsausschusses am nächsten Montag ersichtlich.