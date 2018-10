Union-Stadion in Solingen: Drei von vier Flutlichtmasten sind gefallen

Solingen Im Union-Stadion in Solingen sind drei der vier Flutlichtmasten gefällt worden. Am Mittwoch wurden sie angesägt und fielen ins Stadioninnere. Der vierte Mast soll bald folgen.

Am Hermann-Löns-Weg in Solingen-Ohligs verschwindet das Union-Stadion weiter: Am Mittwoch um 10 Uhr fiel der erste 32 Meter hohe Flutlichtmast ins Stadioninnere, zwei weitere wurden ebenfalls angesägt und mit Hilfe eines Baggers zum Umfallen gebracht.