Unfallschwerpunkte in der Klingenstadt Hier kracht es in Solingen am häufigsten

Auf welchen Straßen in Solingen ereignen sich besonders viele Verkehrsunfälle? Wo gab es Verkehrstote? Diese und weitere Fragen beantwortet der interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, der sich ständig aktualisiert. Er zeigt diejenigen Orte in den Städten und Gemeinden, an denen es im Vergleich besonders viele Unfälle gegeben hat. Doch auch Stadtverwaltung und Polizei identifizieren regelmäßig so genannte Unfallhäufungspunkte. Aktuell listen sie für Solingen 13 solcher Orte auf. Das sind zwei weniger als im Vorjahr.