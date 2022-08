Unfall in Solingen : Schwerverletzte Seniorin in der Innenstadt

Mitte Eine Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag in Solingen am Graf-Wilhelm-Platz angefahren worden. Die 85-Jährige musste ins Krankenhaus.

Eine Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag in Solingen am Graf-Wilhelm-Platz angefahren worden. Laut Angaben der Polizei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein 32-Jähriger hatte sein Fahrzeug an der Kölner Straße abgestellt. Als er rückwärts rangierte, kam es zum Zusammenstoß, die 85-Jährige war mit dem Rollator unterwegs. Sie stürzte und musste ins Krankenhaus.

(red)