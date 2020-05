Unfall in Solingen : Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Solingen Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Unfall auf der L141n schwer verletzt. Da alle Notarzt-Fahrzeuge im Stadtgebiet im Einsatz waren, brachte ein Rettungshubschrauber den Mann ins Krankenhaus.

Ein Rollerfahrer hat sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr bei einem Unfall auf der L141n in Richtung Ohligs schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann alkoholisiert, hat deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte in die Leitplanke. Da alle Notarzt-Einsatzfahrzeuge bereits im Stadtgebiet in Einsätzen gebunden waren, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Rollerfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.