Unfall in Solingen-Merscheid : Motorradfahrer schwer verletzt

Solingen An den Schwarzen Pfählen im Solinger Stadtteil Merscheid wurde ein 66-Jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt.

Ein 52-jähriger Mann fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Ford die Viehbachtalstraße in Richtung Ohligs und beabsichtigte, an der Ausfahrt Schwarze Pfähle nach links in Richtung Aufderhöhe abzubiegen.