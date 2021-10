Unfall in Solingen : Kind muss im Krankenhaus behandelt werden

Solingen Wie die Polizei jetzt mitteilte, kam es bereits am Samstag um 17.18 Uhr auf der Weyerstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kind.

Ein 62-jähriger Mann fuhr demnach mit seinem Ford Fiesta auf der Weyerstraße in Richtung Wald, als an der Fußgängerfurt zwischen der Niederstraße und der Straße Schleifersberg ein fünfjähriger Junge auf die Fahrbahn lief. Eine Kollision konnte der Mann nicht mehr verhindern. Das Kind wurde zur Behandlung und stationären Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Weyerstraße wurde während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. Der Sachschaden am Fahrzeug des 62-Jährigen liegt nach Polizeiangaben bei etwa 1500 Euro.