Unfall in Solingen : 63-Jährige schwer verletzt

Solingen Bei einem Unfall in Solingen fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto in eine Frau. Die 63-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Abbiege-Unfall in Solingen wurde eine 63-Jährige schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 5.45Uhr an der Kreuzung Schützenstraße/Schwertstraße. Ein 23-jähriger Solinger bog mit seinem Ford Focus von der Schützenstraße nach rechts in die Schwertstraße ein. Dabei übersah er nach Polizeiangaben vermutlich die 63-jährige Solingerin und traf sie mit seinem Auto. Die Frau wurde dabei zunächst auf die Windschutzscheibe geschleudert und blieb in der Folge bewusstlos auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen blieb die Straße zeitweise gesperrt.