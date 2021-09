Verteidigung lässt Vater überprüfen : Unerwartete Wendung im Solinger Kindsmordprozess

Foto: dpa/Marcel Kusch 9 Bilder Trauer nach Tod von fünf Kindern in Solingen

Exklusiv Solingen/Wuppertal Im Prozess um den Mord an fünf Kindern in Solingen will die Verteidigung prüfen lassen, ob der Vater der vier jüngsten Kinder deren Tötung in Auftrag gegeben hat, um sich der Unterhaltspflichten zu entledigen.