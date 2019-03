Polizeiermittlungen in Solingen : Girls’Day: Kamera auf Damentoilette entdeckt

Solingen Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Feuerwache am Frankfurter Damm. Polizei sucht Täter.

Der deutschlandweite Projekttag „Girls’Day“, bei dem Betriebe und Unternehmen Schülerinnen eher männerdominierte Berufe näher bringen wollen, ist in diesem Jahr in Solingen von einem schwerwiegenden Vorfall überschattet worden. Denn wie ein Sprecher des auch für die Klingenstadt zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt hat, ist während der Informationsveranstaltung am Donnerstagnachmittag auf der Damentoilette in der Wache Wald der Solinger Berufsfeuerwehr am Frankfurter Damm eine Kamera entdeckt worden.

„Es ist eine entsprechende Anzeige erstattet worden“, sagte der Polizeisprecher, der parallel betonte, die Beamten würden die Angelegenheit sehr ernst nehmen. „Die Ermittlungen liegen nun beim zuständigen Kriminalkommissariat – und wir hoffen, den Täter ausfindig machen zu können“, hieß es vonseiten der Polizei.

Tatsächlich löste der Fund der Kamera in der Toilette der Feuerwache III Entsetzen und große Empörung aus. „Meine Tochter hatte am Donnerstag den ,Girls’Day’ bei der Feuerwehr besucht“, berichtete eine Mutter am Tag nach der Entdeckung. Doch als die Frau, die mit ihrer Familie in Burscheid lebt, das Mädchen später wieder aus Solingen abholen wollte, wurde sie – wie auch alle anderen Eltern – von der Feuerwehr zunächst einmal in die Aula der Wache gebeten. „Dort ist uns dann die Sache mit der Kamera mitgeteilt worden. Und wir wurden darüber informiert, dass die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat“, sagte die Mutter.