Neues Gewerbegebiet in Solingen Firma investiert Millionen in Stöcken

„Wir werden an unserem Solinger Standort einen Betrag von mehreren Millionen Euro investieren“, kündigte der Geschäftsführer der Wijld GmbH, Timo Beelow, am Dienstag bei der Vorstellung des Unternehmens durch die Wirtschaftsförderung in der Villa Stöcken an. Beelow hatte seine Firma, die sich auf die umweltfreundliche Produktion von Bekleidung aus dem Rohstoff Holz spezialisiert ist, erst im Jahr 2015 gegründet. Wobei die Firma seitdem ein rasantes Wachstum an den Tag legte.