Umweltalarm in Solingen Klärschlamm ausgetreten - Geruchsbelästigung möglich

In einem Klärwerk in Solingen sind mehr als 3000 Kubikmeter Klärschlamm ausgetreten. Einer von zwei Behältern sei am Dienstagabend gerissen, daraufhin habe sich der Schlamm über das Gelände ergossen, teilte die Stadt am Mittwoch auf ihrer Internet-Seite mit. In der Umgebung des Klärwerks im Stadtteil Ohligs kommt es deswegen auch zu Geruchsbelästigung. Die Stadt habe Umweltalarm ausgelöst und die Bezirksregierung Düsseldorf informiert.