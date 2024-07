Wechsel bei der Gasversorgung Umstellung auf H-Gas – das müssen Heizungsbesitzer in Solingen wissen

Die Generalprobe hat funktioniert. Zuletzt sind rund 170 Gaskunden in Unterburg von L-Gas auf H-Gas umgestellt worden – wobei der Wechsel der Gas-Sorte in dem kleinen Stadtteil, der im Zuge der Umstellung in Remscheid stattgefunden hat, ziemlich geräuschlos über die Bühne gegangen ist. Denn von den etwas mehr als 200 Gasheizungen, die in Unterburg überprüft wurden, ließen sich am Ende gerade einmal sieben nicht auf H-Gas umstellen.