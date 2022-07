Umgestaltung im Solinger Westen : Tiefbauarbeiten am Ohligser Marktplatz starten

Die Umbauarbeiten für den Marktplatz in Ohligs nehmen nach Angaben der Stadt Fahrt auf. Die Geschäfte sollen weiter zugänglich sein. Foto: Peter Meuter

Solingen-Ohligs Die Arbeiten starten vom Marktplatz aus. Auch für die Umgestaltung der Düsseldorfer Straße wurde nun eine europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht. Die Vorarbeiten des Projekts machen Änderungen der Beleuchtungspläne erforderlich.

Nach der längeren Pause rund um das Dürpelfest soll es nun mit der Umgestaltung des Ohligser Marktplatzes weitergehen. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten haben nun begonnen, wie die Stadt mitteilt. Vorbereitende Arbeiten an der Aachener Straße seien abgeschlossen. Nun gehe es in einem ersten Schritt um die Umfahrung des Marktplatzes sowie um die Flächen unter den Arkaden, wie die Stadt erklärt. Zwischen der Düsseldorfer Straße und der Einmündung Aachener Straße seien sieben bis acht Bauphasen geplant. Im Anschluss sollen die Aachener Straße und die zentrale Fläche des Marktplatzes umgestaltet werden. „Voraussichtlich Ende 2022 sollen die Arbeiten beendet sein“, kündigt eine Sprecherin der Stadt an.

Zudem sei eine europaweite Ausschreibung für die Erneuerung der Düsseldorfer Straße auf den Weg gebracht worden. Das betreffe den zweiten und dritten Bauabschnitt des Gesamtprojekts. Die Beauftragung solle zum drittel Quartal 2022 erfolgen. In mehreren Schritten, beginnend am Marktplatz, sollen zunächst die alten Baumbeete auf der Südseite in eine befahrbare Fläche umgebaut werden, die der Stadt zufolge unter anderem für die Feuerwehr gedacht sei.

Danach sollen die Stadtwerke Leitungen verlegen, bevor ein Mehrzweckstreifen angelegt werde. Unter ihm sollen der Stadt zufolge Rigolen angelegt werden – unterirdische Auffangbecken, die Regenwasser speichern und am Marktplatz der Bewässerung der neuen Bäume dienen sollen. Im letzten Schritt stehen Pflasterarbeiten an. Während der Arbeiten soll der Zugang zu Gebäuden und Geschäften jederzeit möglich sein. Die Umbauarbeiten an der Düsseldorfer Straße sollen der Stadt zufolge Ende 2023 oder Anfang 2024 abgeschlossen sein. Der genaue Zeitplan werde nach Ende Auftragserteilung erarbeitet und veröffentlicht.

In Vorbereitung der Tiefbauarbeiten waren vor einigen Wochen bereits 16 Suchschächte ausgehoben worden, über die die Stadt Informationen zu den Bedingungen des Untergrunds bekommen wollte. „Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die zahlreichen Leitungen für Kommunikation, Strom. Wasser, Gas und Abwasser in der Düsseldorfer Straße nicht so verlaufen, wie in den Unterlagen verzeichnet“, so die Sprecherin. Das habe Einfluss auf die geplante Beleuchtung. Statt Hängeleuchten seien nun, ebenso wie auf dem Marktplatz, auch für die Düsseldorfer Straße Lichtstelen geplant. Hierzu seien weitere Untersuchungen und Gespräche nötig.

