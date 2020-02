Umfrage der Bergischen Industrie- und Handelskammer : Coronavirus bereitet Unternehmen Sorgen

Bergisches Land Die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) erlebte bei Blitzumfrage in dieser Woche eine nie zuvor dagewesene Resonanz.

Dass die Unternehmen das Coronavirus aktuell stark beschäftigt, zeigen die Ergebnisse einer Blitzumfrage der IHK. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Verflechtungen der bergischen Unternehmen auf den internationalen Markt und insbesondere auch mit China hat die Bergische IHK am Mittwoch dieser Woche die Umfrage gestartet. Der IHK-Krisenstab um Hauptgeschäftsführer Wenge wollte von den Betrieben wissen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise die Unternehmen durch die Ausbreitung des Coronavirus beroffen seien. „4300 Unternehmen wurden per E-Mail angeschrieben. Die Resonanz war überwältigend“, so Wenge.