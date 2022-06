Hilfe für Ukraine-Geflüchtete : Stadt Solingen bemüht sich um Wohnungen

Im April organisierten die Stadtwerke einen Transport von Geflüchteten aus der Ukraine nach Solingen. Foto: Stadtwerke Solingen

Solingen Man versuche, den Geflüchteten so schnell wie möglich Wohnungen zu vermitteln, heißt es von der Stadt. Gerade privat Helfende sollen damit unterstützt werden.

Die Stadt Solingen ist weiterhin bemüht, allen Geflüchteten aus der Ukraine eine Wohnmöglichkeit zu vermitteln. „Es ist vordringlich notwendig, dass man die privaten Helfenden unterstützt. Und das läuft auch“, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Vermittlung von Wohnungen an die Geflüchteten gehe voran. Mit Stand letzter Woche seien zurzeit 1173 Personen aus der Ukraine in Solingen. 264 von ihnen seien in Unterkünften für Geflüchtete untergebracht, die anderen in Wohnungen. Dabei ließe sich jedoch nicht genau sagen, wie viele Menschen davon zurzeit noch privat, womöglich auf engem Raum unterkommen.

Gerade hier wolle die Stadt möglichst schnell unterstützen „Über Monate auf der Couch bei jemandem zu übernachten, ist schwierig. Da liegen die Nerven einfach blank“, so die Sprecherin. Bei der Vermittlung von Wohnungen komme es darauf an, Preis und Qualität zu prüfen. „Die Angebote, die kommen, muss man sehr sorgfältig prüfen.“ Die Stadt begrüße es aber, wenn sie Angebote bekomme, auch von privater Seite, so die Sprecherin.

„Dieser Krieg dauert jetzt mehr als 100 Tage. Die große Flüchtlingswelle war zu Beginn.“ Inzwischen habe sich die Ankunft neuer Geflüchteter auf ein stabiles Niveau eingependelt. „Es gibt auch Menschen, die schon wieder zurückgehen“, so die Sprecherin. Die meisten bleiben aber vorerst, solange die Lage in ihrem Heimatland weiter kritisch sei.