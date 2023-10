Brutaler Raubüberfall in Solingen Kassierer erzählt im Zeugenstand von Entführung

Das Opfer erzählte nun im Zeugenstand davon, mit Schlägen in den Rücken und gegen den Kopf in eine Seitenstraße gedrängt worden zu sein. „Ich dachte, dass meine letzte Stunde geschlagen hat“, erinnerte sich der 56-Jährige an dramatische Minuten, die ihn bis heute verfolgen. Zwei Wochen sei er wegen der Prellungen krankgeschrieben gewesen, danach habe er wieder als Kassierer in der Tankstelle gearbeitet. Den Job mache er seit sechs Jahren, überfallen worden sei er zuvor noch nicht. Noch immer bekomme er Angst, wenn Kunden kämen, die ihn an den Täter erinnern würden. Er habe die Türe damals „auf Sicht“ geöffnet, das sei in den Nachtstunden so üblich gewesen. Einen Nachtschalter habe es nicht gegeben.