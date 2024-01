Flaggezeigen in Solingen Über 5000 demonstrieren für Demokratie

Als Daniela Tobias um kurz nach 13 Uhr das Mikrofon in die Hand nimmt und über den Neumarkt blickt, da atmet sie einmal tief durch. Es ist richtig voll geworden. Die Polizei zählt mehr als 5000 Menschen. „Das hatten wir nicht erwartet“, sagt Tobias und entschuldigt sich dafür, dass die Technik auf so viele Menschen gar nicht ausgelegt ist. Dann kündigt sie Hans-Werner Bertl an, der als Vertreter für das Bündnis „Bunt statt Braun“ ans Mikrofon tritt. Und auf dem Neumarkt wird es plötzlich ganz leise – erst recht als er an die Opfer des Holocausts erinnert und dann an die Entstehung des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, ruft er. Und die Masse beginnt zu jubeln. Das wird an diesem Tag immer wieder geschehen, wenn einer der Redner die ersten Zeilen des Grundgesetzes zitiert. „Das Grundgesetz ist die Grundlage für unser ‚Nie wieder‘“, ruft Bertl und dann überlässt er das Mikrofon den nächsten Bündnispartnern.