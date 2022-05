Landtagswahl 2022 : Über 111.000 Solinger haben die Wahl

Schon seit mehreren Wochen werben die Parteien unter anderem mit Plakaten – wie hier vor dem Theater und Konzerthaus in der Nordstadt – um die Gunst der Wähler. Foto: Oberpriller Foto: Martin Oberpriller

Solingen Am Sonntag um 8 Uhr öffnen die Wahllokale zur Landtagswahl auch in Solingen.Der Briefwähler-Anteil ist in der Klingenstadt erheblich höher als noch 2017.

Der Countdown läuft. Am morgigen Sonntag um punkt 8 Uhr morgens werden auch in der Klingenstadt die Wahllokale öffnen. Wobei sich der Andrang bei der Landtagswahl 2022 – zumindest vor Ort in einigen der stadtweit insgesamt über 80 Wahllokale – vielleicht ein wenig in Grenzen halten könnte. Denn wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, haben sich in den zurückliegenden Wochen bereits 26.371 Solinger entschieden und ihre Stimmen per Briefwahl angegeben.

Damit liegt die Klingenstadt in einem vor allem seit der Corona-Krise landesweit zu beobachtenden Trend. Zum Vergleich: Bei der letzten NRW-Landtagswahl im Jahr 2017 hatte die Anzahl der im Vorfeld beantragten Wahlscheine in Solingen noch bei 15.466 gelegen. Womit der diesjährige Zuwachs an Briefwählern, die ihre zwei Stimmen nicht mehr vor Ort in eine Wahlurne werfen wollen, weit über 60 Prozent beträgt.

INFO Wahlparty in der Stadtbibliothek Leinwand Interessierte können sich Sonntag bei einer Wahlparty über die Wahl informieren. Die Veranstaltung findet In der Stadtbibliothek, Mummstraße 10, statt – und nicht im Theater und Konzerthaus, wie in der Freitagsausgabe irrtümlich berichtet. Ab 18 Uhr werden die Ergebnisse auf einer Leinwand präsentiert.

Tatsächlich sollen die Wähler bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen – wie bei Bundestagswahlen – zwei Kreuze auf den Wahlzetteln machen. Schließlich geht es sowohl darum, mit der Erststimme einen Direktkandidaten in den Landtag in Düsseldorf zu schicken, als auch um die Landeslisten, über die per Zweitstimme abgestimmt wird und die schlussendlich darüber entscheiden, welche Parteien in welcher Größe in den kommenden fünf Jahren mit einer Fraktion im Parlament vertreten sein werden. Die Zweitstimme bestimmt also über die Zusammensetzung des Landtages.

Dabei haben die exakt 111.096 Wahlberechtigten, die es in diesem Jahr allein in Solingen gibt, die Qual der Wahl. Denn immerhin wurden Ende März vom zuständigen Landeswahlausschuss insgesamt 29 Parteien zur Wahl zugelassen, von denen wiederum 17 schon bei der Wahl 2017 ins Rennen gegangen waren. Die Listen dieser 17 Parteien tauchen auf dem Wahlzettel oben auf – und zwar in der Reihenfolge der bei der Landtagswahl 2017 erzielten Zweitstimmenergebnisse. Die 2022 neu zugelassenen Listen folgen in alphabetischer Reihenfolge.

Gründe für die Zurückweisung einer Landesliste durch den Landeswahlausschuss können beispielsweise eine nicht festzustellende „Partei-Eigenschaft“ oder das Unterbleiben einer sogenannten Beteiligungsanzeige sein. Darüber werden solche Parteilisten abgewiesen weren, für die nicht die mindestens erforderlichen Zahl von 500 Unterstützungsunterschriften eingereicht worden sind. In der Summe wurden in diesem Jahr sechs Listen nicht zur Wahl zugelassen.

Was zur Folge hat, dass die betroffenen Landeslisten der jeweiligen Parteien beziehungsweise Vereinigungen nicht auf dem Stimmzettel erscheinen. Die Wähler können also bei der Landtagswahl keine Zweitstimmen an diese Parteien vergeben. Die betroffenen Vereinigungen haben jedoch laut NRW-Innenministerium die Möglichkeit, in eizelnen Wahlkreisen mit Direktkandidaten antreten, wenn die Kreiswahlausschüsse entsprechende Vorschläge zugelassen haben. In Solingen treten in den Wahlkreisen 34 und 35 insgesamt zehn Direktkandidaten an.

Am Wahltag sind die Solinger Wahllokale nach dem Aufschließen morgens um 8 Uhr zehn Stunden lang bis 18 Uhr geöffnet. Die Wähler müssen beim Betreten der Wahlllokale keine Masken tragen. Allerdings empfiehlt das Innenministerium einen Mund-Nasen-Schutz und legt es den Kommunen ferner anheim, nach dem Auslaufen der allgemeinen Corona-Restriktionen eigene Hygienekonzepte zur Anwendung zu bringen.

Die Stadt hat sich dementsprechend vorbereitet. „Für diejenigen, die wählen gehen, gilt: Es gibt keine Pflicht zum Maske tragen“, versicherte jetzt noch einmal eine Rathaus-Sprecherin, die allerdings hinzufügte, die Stadt bittetrotzdem, einen Mund-Nasen-Schutz anzuziehen. Darüber hinaus, so die Verwaltung am Freitag, würden für die Wahlhelfer Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung gestellt sowie Schutzwände aufgebaut. In den Wahllokalen selbst sei die Einrichtung so gestaltet, „dass Abstand gehalten werden kann“, sagte die Sprecherin.